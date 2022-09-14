«Не все так плохо»: Лариса Долина назвала современных певцов, которых еще можно слушать

Лариса Долина считает, что современные певцы чрезмерно коверкают русский язык. Артистка признается, что ей тяжело слушать их музыку, ведь в основном это набор нот, но есть исключения.

«Из тех, кого я слышала в проекте «Битва поколений», мне понравились Mary Gu, Мари Краймбрери, Zivert. Хотя проблемы с русским языком там тоже существуют, у них есть харизма, голос, четкое понимание того, что они делают. Понравился очень Артем Качер, с которым я бы даже хотела записать дуэт», - заявила Долина Teleprogramma.pro.