«Не все так плохо»: Лариса Долина назвала современных певцов, которых еще можно слушать

Лариса Долина считает, что современные певцы чрезмерно коверкают русский язык. Артистка признается, что ей тяжело слушать их музыку, ведь в основном это набор нот, но есть исключения.
«Из тех, кого я слышала в проекте «Битва поколений», мне понравились Mary Gu, Мари Краймбрери, Zivert. Хотя проблемы с русским языком там тоже существуют, у них есть харизма, голос, четкое понимание того, что они делают. Понравился очень Артем Качер, с которым я бы даже хотела записать дуэт», - заявила Долина Teleprogramma.pro.
Кстати, к рэпу Долина относится со всем уважением. Певица даже пробовала читать речитатив, но у нее ничего не получилось.
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«Это надо проходить как отдельную школу. Я даже хочу себе на кафедру взять двух педагогов, которые будут учить наших детей читать рэп», - добавила певица.