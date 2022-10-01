«Не все были рады успеху»: почему распались Джаро&Ханза

В 2019 году дуэт Джаро&Ханза был на пике славы. Треки «Ты мой кайф» и «Королева танцпола» покоряли музыкальные чарты, а клипы на них собрали десятки миллионов просмотров.
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В какой-то момент, несмотря на успех, артисты решили строить сольную карьеру.
«События тогда были связаны с юностью и нашей неопытностью. Вокруг нас было много людей, и не все были рады нашему внезапному успеху. Плюс мы все-таки разные люди», — поделились они.
Сейчас Джаро&Ханза снова начали выступать в дуэте. Они признались, что повзрослели, поумнели и наконец научились находить компромиссы.
«Мы больше не идем на поводу у взрывных эмоций, а общаемся спокойно, каждый имеет право высказать свое мнение по любому поводу», — рассказали звезды сайту «А теперь внимание!».