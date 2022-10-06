Не узнать: Марата Башарова засняли в женской одежде

В четверг, 6 октября, в Москве стартовали съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Корреспондент портала Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке программы.
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Как и все предыдущие сезоны, новые выпуски проекта обещают быть очень зрелищными. Например, для своего номера Марат Башаров переоденется в костюм японской женщины. В таком образе артиста будет просто не узнать.
Марат Башаров. Кадр со съемок шоу «Ледниковый период»
Напомним, этот сезон проекта получил название «Снова вместе». В нем примут участие самые яркие герои предыдущих выпусков.
Марат Башаров является не просто участником, а победителем шоу. Он стал чемпионом в самом первом сезоне программы.