«Не тревожьтесь, пожалуйста»: Скабеева высказалась после слухов о разводе с Поповым

Напомним, что Ольга Скабеева - российская журналистка, телеведущая. Совместно с мужем Евгением Поповым ведет ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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Скабеева и Попов сыграли свадьбу в 2013 году. Это второй брак для телевизионных звезд. В январе 2014 года у пары на свет появился сын Захар.