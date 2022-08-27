«Не тревожьтесь, пожалуйста»: Скабеева высказалась после слухов о разводе с Поповым

Телеведущая Ольга Скабеева в «Телеграм» опровергла слухи о разводе со своим мужем и коллегой Евгением Поповым.
«Стоило только человеку в отпуск уйти! Официально опровергаю. Не тревожьтесь, пожалуйста».
Напомним, что Ольга Скабеева - российская журналистка, телеведущая. Совместно с мужем Евгением Поповым ведет ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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Скабеева и Попов сыграли свадьбу в 2013 году. Это второй брак для телевизионных звезд. В январе 2014 года у пары на свет появился сын Захар.