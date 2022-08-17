«Не путайте детородный орган с поп-музыкой»: Кушанашвили набросился с критикой на Шукшину

Как отметил Кушанашвили, высказывания Шукшиной смешны и веселы. «Не путайте детородный орган с поп-музыкой. Шукшина никогда не извиняется. У нее, кстати, огромная аудитория. Я Шукшину знаю. С огромным уважением отношусь к ее папе. Она однажды зашла в гримерку и сделала мне замечание из-за программы «Большой куш». Сказала, что я был безудержно наглый. Мы поговорили. Она была доброй ведущей. Я сказал, что играю роль придурка и вполне органично», — заметил Кушанашвили.

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Ранее Мария Шукшина увидела надругательства над патриотизмом в песнях Верки Сердючки, Софии Ротару, которые звучат с палуб теплоходов. Она потребовала их запретить.