«Не путайте детородный орган с поп-музыкой»: Кушанашвили набросился с критикой на Шукшину

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» раскритиковал актрису Марию Шукшину, которая выступила резко против, чтобы с палуб теплоходов звучали песни украинских исполнителей.
«Что происходит? Какая пунктуация ума. Я как слушал «Сгнившую лаванду» — так и буду слушать. Мы разделены нынешней эпохой, когда внутренним усилием воли ты должен определить стежку, ведущую тебя из этого затхлого тоннеля на свет божий».
Как отметил Кушанашвили, высказывания Шукшиной смешны и веселы. «Не путайте детородный орган с поп-музыкой. Шукшина никогда не извиняется. У нее, кстати, огромная аудитория. Я Шукшину знаю. С огромным уважением отношусь к ее папе. Она однажды зашла в гримерку и сделала мне замечание из-за программы «Большой куш». Сказала, что я был безудержно наглый. Мы поговорили. Она была доброй ведущей. Я сказал, что играю роль придурка и вполне органично», — заметил Кушанашвили.
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Ранее Мария Шукшина увидела надругательства над патриотизмом в песнях Верки Сердючки, Софии Ротару, которые звучат с палуб теплоходов. Она потребовала их запретить.