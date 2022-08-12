Не проблема, заменим ее Максим: пропажу Бузовой цинично прокомментировал продюсер

Звезда выставила в соцсети видео, как садится на вертолет и улетает в горы в районе Сочи, после чего исчезла из своих аккаунтов, не выкладывая новых постов и сторис. Для звезды это очень нетипично, поэтому Teleprogramma.pro связалась с пиар-директором Ольги Антоном Богославским, который и сообщил, что дело действительно нешуточное.

Вместе с тем нашлись и те, кто смог цинично прокомментировать данный факт. Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что Ольгу Бузову на российской сцене с легкостью заменит другая певица.

«Если она потеряется в Сочи окончательно, то это не большая проблема, так как Бузову спокойно можно заменить на сцене, например, певицей Максим. И охваты у них примерно одинаковые. Тем более что новые ремиксы певицы Максим достаточно хорошо заходят в TikTok», - сказал продюсер.