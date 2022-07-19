«Не пользуюсь названием «Ласковый май»: мог ли Разин запретить Шатунову петь «Белые розы»

Музыкант Юрий Шатунов в интервью телеканалу «Москва 24» в 2012 году говорил, что активно развивает свой бренд – Юрий Шатунов.
«Я не могу пользоваться названием «Ласковый май». Права на название группы принадлежат Андрею Разину. А вот песни старые я петь могу. Те же «Белые розы». Надеюсь, что и в дальнейшем буду. Все новые песни, которые я сейчас делаю, естественно могу петь».
Как отмечал Шатунов, он ушел из «Ласкового мая» в 1992 году. «Я тогда задумался: надо ли мне заниматься музыкой вообще. Мне нужен был огромный период времени, чтобы сбалансировать свои желания и возможности. Я уехал в Германию. Окончил школу звукоинженеров», - говорил Юрий Шатунов.
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Напомним, что Юрий Шатунов в последние годы своей жизни судился с продюсером Андреем Разиным за творческое наследие «Ласкового мая». Именно эти суды, как считают фанаты, окончательно подорвали здоровье звезды.