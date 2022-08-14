«Не подпускай к себе Шаляпина!»: после слухов о разводе Собчак Кушанашвили не смог молчать

В СМИ и пабликах в очередной раз появились публикации о возможном разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Стоит отметить, что сообщения о разрыве отношений ведущей и режиссера появляются на просторах Интернета буквально со дня их свадьбы 13 сентября 2019 года. Однако пара упорно продолжала жить вместе.

Тем не менее журналист Отар Кушанашвили в своем телеграме решил прокомментировать слухи о расставании Ксении Собчак и Константина Богомолова.