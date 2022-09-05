«Не нравится? Пошел в одно место!»: Никоненко послал Галкина после его высказываний

Артист Сергей Никоненко не стал церемониться по отношению к Максиму Галкину, который прославился рядом заявлений.

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81-летний актер при этом не стал критиковать Аллу Пугачеву, которую, по его словам, помнит с 18 лет, хотя и никогда не был ее почитателем.

«Ну, не живите с нелюбимой страной. Не нравится? Пошел в одно место! Это я так, помягче. Вот и все. Кто ты, а кто Россия?» — сказал Никоненко сайту «Народные новости».

Он сравнил Максима Галкина со спичечным коробком, заметив, что на фоне страны его не видно даже.