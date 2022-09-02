«Не может петь то, что пела раньше»: Лоза назвал Пугачеву «бывшей певицей»

По словам Лозы, о Пугачевой пора всем забыть. «Она - бывшая певица. Не может петь то, что пела раньше. Зачем ее сейчас обсуждать? У нас есть бывшие актеры, бывшие спортсмены, бывшие певицы. То есть много есть людей, которые, так скажем, не являются действующими. Вы постоянно ее пытаетесь раскрутить. Я не пойму зачем», - заявил Лоза.

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Напомним, что Алла Пугачева несколько дней назад вернулась в Россию. Она отвела своих детей в Первую московскую гимназию.