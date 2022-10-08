«Не лишайте меня свободы»: Собчак стыдливо отмолчалась из-за смертельного ДТП

В Краснодаре вынесли окончательный приговор водителю Олегу Цою, который устроил страшное ДТП в Сочи со смертельным исходом. Пассажиром того злополучного маршрута была так называемая журналистка Ксения Собчак.

Поговаривали, что светская львица намеренно подгоняла мужчину, так как опаздывала в аэропорт. В итоге их машина вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с другой легковушкой. Женщина, находящаяся за рулем, погибла на месте.

Цоя посадили в тюрьму на два года. Ксения Собчак ни слова не сказала в соцсетях по этому поводу. Светская львица предпочла стыдливо отмолчаться.

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