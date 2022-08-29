Не Лида, а Рэй: отказавшаяся быть девочкой дочь Глюкозы просит называть себя другим именем

15-летняя дочь певицы Глюкозы, или в жизни – Натальи Ионовой, принимала участие в фотосессии с мамой, чтобы появиться на обложке журнала. И выяснилось, что наследница отныне предпочитает, чтобы ее называли не Лидой, а Рэем. Об этом она заявила журналистам.

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Звездная мама оправдалась за дочь и призналась, что даже обращалась к специалистам с этим вопросом.

«Мы даже разговаривали с детским психологом. Он говорит: такая эра, такое веяние. Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: «Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибешься», - рассказала звезда изданию Hello!

Напомним, что Лидия Чистякова, старшая из двух дочерей певицы, в июне объявила, что является небинарной личностью. То есть не считает себя ни девочкой, ни мальчиком. Судя по поддержке матери, наследница собирается сменить имя официально.