«Не имеем возможности летать»: Дарья Пынзарь оправдалась за свое отсутствие на съемках «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь заставила своих поклонников насторожиться. Они заметили, что блондинка слишком много времени проводит в Аланье и не появляется на съемках «Дома-2».

Дарья Пынзарь, как выяснилось, некоторое время даже игнорировала вопросы подписчиков в Сети, касающиеся ее ведения телестройки. Но, видимо, их было так много, что молчать дальше Дарья Пынзарь сочла для себя некорректным.

Когда в очередной раз ее спросили, почему она не отвечает на вопросы о «Доме-2», экс-участница шоу дала понять, что больше она и ее муж Сергей не ведут проект. При этом Дарья Пынзарь сослалась на невозможность летать в Москву из Аланьи.

«Ребят, сейчас мы не имеем возможности летать как раньше. Но я по-прежнему обожаю «Дом-2» и благодарна этому проекту за все. Слежу за ребятами и за всех переживаю», — объяснила Дарья Пынзарь.

Напомним, Дарья и Сергей Пынзарь целый год являлись ведущими обновленной телестройки, которая выходит в эфир на телеканале «Ю».