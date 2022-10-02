Не брезгует копеечкой? Татьяна Васильева из «Сватов» объяснила, почему ходит по скандальным ток-шоу

Татьяна Васильева, которую многие помнят по сериалу «Сваты», рассказала о том, почему она соглашается ходить на скандальные ток-шоу, где ворошат ее прошлое и поднимают темы, касающиеся семьи, детей и внуков. Актриса театра и кино дала понять, что благодаря таким передачам у нее есть возможность получить дополнительный заработок.

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«Я зарабатываю деньги, это входит в мою работу. Я долго не ходила по передачам. Но заинтересована зарабатывать. В данном случае - на квартиру внукам», - говорила Васильева, объясняя свой интерес к ТВ-проектам такого плана.

Ранее мы писали о том, какую пенсию получает Татьяна Васильева. В качестве пособия от государства актрисе причитается порядка 60 тысяч рублей. При этом Васильева продолжает сниматься и играть в театре.

По материалам «Комсомольская правда - Воронеж»