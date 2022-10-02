Содержит родню, тянет семейство сына: назван размер заоблачной пенсии Татьяны Васильевой из «Сватов»

Татьяна Васильева в свои 75 лет получает баснословную пенсию от государства. Порядка 60 тысяч рублей. Больше, чем Ангелина Вовк, Дмитрий Дибров, Лолита Милявская и Елена Проклова.

Однако и этих пособий от государства по старости Татьяне Григорьевне едва ли хватает. Она продолжает сниматься в кино, играть в театре, берется за рекламные контракты и любую подработку. Многим актриса известна по сериалу «Сваты», в котором она снималась с Федором Добронравовым, Татьяной Кравченко, Николаем Добрыниным, Олесей Железняк и другими. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Васильева содержит родню и тянет семью сына Филиппа. Поэтому актриса не может позволить себе даже банально заболеть.