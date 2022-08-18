Названа причина развода Александра Гордона

Журналистка Катя Гордон рассказала, что на самом деле стало причиной ее развода с телеведущим Александром Гордоном. Главным камнем преткновения, по ее словам, стали проблемы телеведущего с алкоголем.

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«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Потому что, когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой. В остальном, считаю, что это суперский, яркий, классный», — заявила Гордон на YouTube-канале Дианы Кади.

Катя утверждает, что расстались они на дружеской ноте, но сейчас не общаются.