Названа единственная вещь, связывающая британскую королеву и Меган Маркл

Ни для кого не секрет, что королева Елизавета является большой поклонницей собак породы корги. Британские СМИ внезапно поняли, что любовь к собакам — это, пожалуй, единственная вещь, связывающая Ее Королевское Величество с супругой ее внука Гарри.

Меган никогда не упускала возможность погладить и почесать за ухом пса, оказавшегося у нее на пути. Они с Гарри также оказывают помощь организациям по защите животных и различным приютам.

В этом году Меган привела в дом новую собачку, взятую из приюта. Счастливицей, которая теперь живет в доме знаменитой семьи в Монтесито, стала семилетняя сука бигля, получившая необычное имя Мамма Мия. Она составит компанию первому биглю семьи — Гаю, а также черному лабрадору по кличке Пула.