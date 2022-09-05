Названа единственная вещь, связывающая британскую королеву и Меган Маркл

Ни для кого не секрет, что королева Елизавета является большой поклонницей собак породы корги. Британские СМИ внезапно поняли, что любовь к собакам — это, пожалуй, единственная вещь, связывающая Ее Королевское Величество с супругой ее внука Гарри.
Меган никогда не упускала возможность погладить и почесать за ухом пса, оказавшегося у нее на пути. Они с Гарри также оказывают помощь организациям по защите животных и различным приютам.
В этом году Меган привела в дом новую собачку, взятую из приюта. Счастливицей, которая теперь живет в доме знаменитой семьи в Монтесито, стала семилетняя сука бигля, получившая необычное имя Мамма Мия. Она составит компанию первому биглю семьи — Гаю, а также черному лабрадору по кличке Пула.
Мамма Мия. Фото: скриншот ABC15News
Мамма Мия и множество других биглей были спасены организацией Beagle Freedom Project в Вирджинии. Члены организации и подумать не могли, что кому-то из собак доведется стать «королевской».
«Когда зазвонил телефон, женщина сказала, что ее зовут Меган и что она хотела бы взять к себе одного из спасенных биглей», — рассказал WJLA президент организации Шэннон Кит.
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Примечательно, что и у королевы Елизаветы в этом году появился приемыш. Незадолго до своего дня рождения в этом году она неожиданно разбавила компанию своих корги четырехлетним спаниелем Лиззи.