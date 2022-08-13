«Настроение хорошее, закуска тоже»: Миро предположила, что Бузова не пропала, а просто ушла в запой

Ольга Бузова своим внезапным исчезновением устроила настоящий переполох в соцсетях. Звезда сцены поделилась кадрами, как отправляется в путешествие по горам Сочи на вертолете, после чего перестала выходить на связь.

Блогер Лена Миро призвала не беспокоиться за поющую ведущую. Сценаристка предположила два варианта развития событий, один из которых, по ее мнению, стопроцентно отражает реальность.

«Никуда Оля не ушла, а отлеживается с утра. Так бывает, когда сильно устанешь, у кого такого не было? Вариант второй — Оля все же ушла. Неизведанные еще тропы и новые маршруты оказались давно всем известным состоянием, когда остановиться не можешь. Ну, тоже такое знаете? Сидит человек, бывает, и остановиться не может. Настроение хорошее, закуска тоже», — поделилась мыслями блогер.

«Какие тут соцсети нафиг? Какие еще фанаты? Горы, шашлык, веселые песни и море вдали. Хорошо, красота», — добавила Миро.

По мнению писательницы, поющую ведущую рано или поздно найдут, а сама звезда расскажет слезную историю о том, как повредила ногу в трудном походе и поэтому не выходила на связь.