Настоящая дива: Дарья Повереннова в приталенном жакете и пудровых брюках вышла в свет с мужем-миллионером

В столице в эту пятницу, 26 августа, состоялось открытие 44-го Московского международного кинофестиваля. 245 фильмов из 47 стран участвуют в программе фестиваля.
По традиции по красной дорожке прошлись звезды российского кино. Как правило, все они появлялись на публике со своими спутниками.
Так, актрису Дарью Повереннову сопровождал ее муж-миллионер Андрей Шаронов.
Для выхода в свет Дарья Повереннова облачилась в брючный костюм пудрового оттенка. Приталенный жакет подчеркнул стройность актрисы, а брюки свободного кроя добавили образу воздушности.
Наряд Дарья Повереннова дополнила стильным аксессуаром — клатчем одного тона с костюмом.
Дарья Повереннова с мужем Андреем Шароновым на красной дорожке ММКФ. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro