Настоящая дива: Дарья Повереннова в приталенном жакете и пудровых брюках вышла в свет с мужем-миллионером

В столице в эту пятницу, 26 августа, состоялось открытие 44-го Московского международного кинофестиваля. 245 фильмов из 47 стран участвуют в программе фестиваля.

По традиции по красной дорожке прошлись звезды российского кино. Как правило, все они появлялись на публике со своими спутниками.

Так, актрису Дарью Повереннову сопровождал ее муж-миллионер Андрей Шаронов.