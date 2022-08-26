Настоящая дива: Дарья Повереннова в приталенном жакете и пудровых брюках вышла в свет с мужем-миллионером

Актриса Дарья Повереннова блистала на красной дорожке 44-го Московского международного кинофестиваля.
Дарья Повереннова

Дарья Повереннова. Фото: соцсети

В столице в эту пятницу, 26 августа, состоялось открытие 44-го Московского международного кинофестиваля. 245 фильмов из 47 стран участвуют в программе фестиваля.

По традиции по красной дорожке прошлись звезды российского кино. Как правило, все они появлялись на публике со своими спутниками.

Так, актрису Дарью Повереннову сопровождал ее муж-миллионер Андрей Шаронов.

Для выхода в свет Дарья Повереннова облачилась в брючный костюм пудрового оттенка. Приталенный жакет подчеркнул стройность актрисы, а брюки свободного кроя добавили образу воздушности.

Наряд Дарья Повереннова дополнила стильным аксессуаром — клатчем одного тона с костюмом.

Дарья Повереннова с мужем Андреем Шароновым на красной дорожке ММКФ. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

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