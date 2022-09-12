Наргиз Закирова на корпоративах в Узбекистане спела хиты Максима Фадеева

К примеру, она без зазрения совести спела хит «Вдвоем». Звезду не смущает, что за нарушение закона об авторском праве ей может светить уголовный срок.

«Наргиз, придумавшая себе фейковую беременность в прошлом месяце, продолжает зарабатывать на корпоративах в Узбекистане с песнями Максима Фадеева, которые ей запрещено исполнять по закону об авторских правах. Читатели поделились кадрами одного из недавних выступлений певицы, пытающейся любыми способами напомнить о себе СМИ после запрета на въезд в Россию», - заметила Жигалова.

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Напомним, что Наргиз нельзя больше появляться в России. Сама исполнительница не раз негативно высказывалась о нашей стране.