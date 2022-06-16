«Наперегонки»: Лазарев устроил велопрогулку с подросшими дочкой и сыном

Сергей Лазарев уже давно стал знаменитым певцом. Он с юных лет выступает на сцене и успел завоевать огромное количество наград.

Даже на «Евровидение» артист ездил дважды и оказывался в шаге от победы. Лишь о личной жизни он говорить не любит. После расставания с Лерой Кудрявцевой вскоре у него появились дети.