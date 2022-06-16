«Наперегонки»: Лазарев устроил велопрогулку с подросшими дочкой и сыном

Сергей Лазарев уже давно стал знаменитым певцом. Он с юных лет выступает на сцене и успел завоевать огромное количество наград.
Даже на «Евровидение» артист ездил дважды и оказывался в шаге от победы. Лишь о личной жизни он говорить не любит. После расставания с Лерой Кудрявцевой вскоре у него появились дети.
Несколько лет Лазарев скрывал сына Никиту. Теперь мальчик уже окончил первый класс и активно занимается танцами. Также у артиста растет дочка Анна. Певец не сразу признался, что детей ему родила суррогатная мать. А воспитывать их помогает бабушка.
На этот раз певец решила показать, как они проводят день. Сергей устроил велопрогулку. Никита ехал на велосипеде, как и его сестренка. Дети были одеты по-летнему.
«К велосезону готовы… на старт! внимание! марш! Наперегонки», — отметил артист.
Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонникам не часто удается увидеть наследников Лазарева. Многие восхитились тем, как они подросли.
«Такие уже большие», «Теперь у вас всегда есть компания», «Уже вернулись из Сочи?», «Аннушка такая милая», «Приятно видеть детей не в Dior», «Как классно, красивая семья», «С таким папой спортсмены вырастут», «Мило так», — стали писать подписчики.