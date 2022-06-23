«Налей бокал, включи Меладзе!»: Джанабаева поздравила мужа с 57-летием

Альбина Джанабаева в свое время стала часть группы «ВИА Гра». Ей коллектив не только принес известность. Она познакомилась с Валерием Меладзе, который стал мужчиной всей ее жизни.
Свой роман они много лет скрывали, так как певец был женат, но потом он развелся и узаконил отношения с возлюбленной. Теперь у пары еже трое детей: Константин, Лука и маленькая Агата.
В последнее время пара редко рассказывает о своей жизни. Но 23 июня Джанабаева не забыла поздравить мужа с его 57-летием.
В соцсети она поделилась кадром, на котором именинник предстал в костюме и с огромным бокалом, в котором был лимонад. По всей видимости, кадр был сделан на одном из праздников, где он отдыхал или выступал.
«Налей бокал, включи Меладзе! И да, можно прямо в четверг, с утра. Давайте вместе поздравим любимого Артиста!» – написала Альбина.
Валерий Меладзе. Фото: соцсети звезды
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что соскучились по любимому певцу. «Ой, как я люблю нашего Мармеладзе», «Благодаря вашей мудрости и любви, успех мужчины вырастает до небес», «От души поздравляю моего любимого певца с 14 лет», «Один из самых позитивных артистов на нашей эстраде», — прокомментировали пост подписчики.
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