«Налей бокал, включи Меладзе!»: Джанабаева поздравила мужа с 57-летием

Альбина Джанабаева в свое время стала часть группы «ВИА Гра». Ей коллектив не только принес известность. Она познакомилась с Валерием Меладзе, который стал мужчиной всей ее жизни.

Свой роман они много лет скрывали, так как певец был женат, но потом он развелся и узаконил отношения с возлюбленной. Теперь у пары еже трое детей: Константин, Лука и маленькая Агата.