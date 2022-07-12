Сбежавший в Израиль Максим Леонидов вернулся зарабатывать в Россию

Музыкант Максим Леонидов в числе многих звезд весной покинул страны. Уезжал Леонидов с грандиозными планами - сделать Израиль центром жизни своей семьи. Младшего ребенка он отдал в местную школу, старшая дочь получает образование в Европе, о чем певец рассказывал в своих соцсетях. Но на днях был замечен в аэропорте Домодедова – вернулся в Москву, рассказал журналист Михаил Шахназаров в своем шоу «Шах и мат».

«И что вы думаете? Максим Леонидов уже в августе даст концерт в России. А его концертный директор заявил: «Он эти заявления делал до принятия закона. Имеет право», - поражается журналист.

Кстати, вернулась и другая звезда, осуждающая происходящее, - актриса Юлия Ауг. Она уезжала из страны, как считали многие, насовсем, поскольку открыто критиковала Россию. Но теперь она планирует выйти на театральные подмостки в Москве.

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