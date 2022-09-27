«Надо смотреть за своим мужчиной»: Ксению Собчак жестко отхлестали после слива информации о Сергее Шнурове

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Напомним, Ксения Собчак в телеграм-канале сообщила, что музыкант и автор песен Сергей Шнуров сейчас отдыхает на Лазурном Берегу. В качестве доказательства Собчак разместила фото Шнура, которое сделала ее подруга.

Пост Собчак о Шнурове был местью журналистки за песню, которую о ней написал музыкант.