«Надо смотреть за своим мужчиной»: Ксению Собчак жестко отхлестали после слива информации о Сергее Шнурове

Супруга известного футболиста Павла Погребняка, модель, продюсер и общественный деятель Мария Погребняк, вступила в публичную перепалку с журналисткой Ксенией Собчак.
Смелая Мария, хорошо знающая, что ей будет за наезд на Ксению, в телеграм-канале жестко отхлестала Собчак после того, как та раскрыла место нахождения музыканта Сергея Шнурова.
«Ксения сначала на Тимати наехала за поездку в Узбекистан, а теперь на Шнурова — за отпуск за границей. Тимати уже сообщил, что он в Москве, ни от кого не прячется, на все готов, если понадобится. Шнурову 49 лет, и уверена, он тоже вернется. Надо смотреть за своим мужчиной, а не тыкать палкой в муравейник. И людям публичным стоит сохранять спокойствие, а не истерить. Все мы сейчас делаем, что умеем, ну, а если надо будет, то пойдем туда, куда отправят», — написала Мария Погребняк.
Мария Погребняк. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Ксения Собчак в телеграм-канале сообщила, что музыкант и автор песен Сергей Шнуров сейчас отдыхает на Лазурном Берегу. В качестве доказательства Собчак разместила фото Шнура, которое сделала ее подруга.
Пост Собчак о Шнурове был местью журналистки за песню, которую о ней написал музыкант.