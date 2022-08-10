«Надо работать с трудными подростками»: Прилепин сравнил Бузову с жуликами

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в программе «Эмпатия Манучи» оценил приход певицы Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького.
«Надо работать с трудными подростками. Надо их перевоспитывать. Бузову позвали в спектакль про Сталина. Сталин там, кстати, не кровавое чудище. Замечательный режиссер Антон Адасинский сразу ушел из театра в знак протеста, что появился такой спектакль».
По словам Прилепина, в Гражданскую войну в России было много жуликов и проституток. «Из них создали российскую элиту. К 1941 году они были в строю. Надо работать с трудными людьми. Атака после прихода Бузовой была мощна. Эдуард Бояков принял решение расстаться с ней», - сказал Прилепин.
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Напомним, что в прошлом году Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького. Общественный резонанс в российском обществе был просто неимоверным.