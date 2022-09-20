«Надо нести свой крест»: покинувший Россию Анатолий Белый заговорил о сложной жизни в эмиграции

Известный актер Анатолий Белый минувшим летом покинул Россию. Артист уволился из МХТ имени Чехова, где прослужил много лет, и, по некоторым данным, уехал с семьей в Израиль.

Анатолий Белый не дает интервью и не посвящает поклонников в детали своей жизни. Лишь изредка он выходит на связь в соцсети, чтобы поделиться эмоциями и мыслями.

На этот раз Анатолий Белый дал понять, что жизнь в эмиграции складывается непросто.

«Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу? Ради тех, кого я люблю, кто мне близок и дорог. Надо жить», — написал Анатолий Белый в микроблоге.

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Напомним, Анатолий Белый после отъезда из России выступает в Израиле и Прибалтике. Компанию ему на сцене составляет актриса Чулпан Хаматова, которая тоже покинула Россию.