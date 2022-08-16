«Надеюсь, что найдет силы и похудеет»: Сафронов выразил озабоченность в связи с лишним весом у сына

Как заметил Сафронов, Лука — умный парень. «У него, конечно, есть какие-то пристрастия. Вес был нормальный раньше. Достаточно долго он держался, а сейчас поправился, и я удивлен. Пока я с ним не созванивался. Где он отдыхает, там связь не очень хорошая. Надеюсь, что найдет силы и похудеет», — заявил Сафронов.

Напомним, что Лука Затравкин поставил новый рекорд. Сейчас он весит 289 килограммов.