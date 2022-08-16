«Надеюсь, что найдет силы и похудеет»: Сафронов выразил озабоченность в связи с лишним весом у сына

Как отметил художник, он очень переживает за своего наследника.
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Global Look Press

Художник Никас Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что очень переживает из-за лишнего веса у своего сына пианиста Луки Затравкина.

«Я не слежу за Лукой. Он живет самостоятельной жизнью. Сейчас вообще уехал за границу. Он где-то в отпуске на юге. По-моему, в Африке. Я, конечно, переживаю за его лишний вес, но он сам его регулирует. Когда ему было 14 лет, я боролся. Но сейчас он уже взрослый. Он может, как актер, похудеть на 40 килограммов, потом опять поправиться на 50 килограммов. Он такой гибкий достаточно в этом плане».

Как заметил Сафронов, Лука — умный парень. «У него, конечно, есть какие-то пристрастия. Вес был нормальный раньше. Достаточно долго он держался, а сейчас поправился, и я удивлен. Пока я с ним не созванивался. Где он отдыхает, там связь не очень хорошая. Надеюсь, что найдет силы и похудеет», — заявил Сафронов.

Напомним, что Лука Затравкин поставил новый рекорд. Сейчас он весит 289 килограммов.

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