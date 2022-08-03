«Начнут кампанию по обелению Галкина»: Шахназаров - о скором приезде в Россию Пугачевой

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» заявил о скором приезде в Россию певицы Аллы Пугачевой.
«Сейчас приедет Алла Борисовна Пугачева. Потом начнут кампанию по обелению ее мужа Максима Галкина. И так далее. Все будет нормально, ребята».
Как заметил Шахназаров, за долгие годы в России у людей убивали уважение к себе. «Зомбированием, дурновкусием. Говорили: «Вы – быдло, никто». Вам кидали эти кости», - заметил журналист.
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Напомним, что Алла Пугачева уехала из России еще в начале марта. Она обещала приехать в Россию к началу учебного года у ее детей.