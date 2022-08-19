«Начало звездной карьеры»: Запашный рассказал, как стать популярным артистом в его цирке

Эдгард Запашный успевает не только дрессировать опасных хищников в цирке. Помимо всего прочего, артист ведет программу на радио Sputnik, которая называется «Живая природа с Эдгардом Запашным».

Накануне он в очередной раз появился в студии радиошоу. Во время эфира компанию ему составил пушистый кот, который вальяжно расположился у ног дрессировщика. Четырехлапый умилил сотрудников радиостанции до такой степени, что они раскрыли необычный секрет.