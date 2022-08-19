«Начало звездной карьеры»: Запашный рассказал, как стать популярным артистом в его цирке

Немного юмора от одного из главных укротителей тигров.
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

Эдгард Запашный успевает не только дрессировать опасных хищников в цирке. Помимо всего прочего, артист ведет программу на радио Sputnik, которая называется «Живая природа с Эдгардом Запашным».

Накануне он в очередной раз появился в студии радиошоу. Во время эфира компанию ему составил пушистый кот, который вальяжно расположился у ног дрессировщика. Четырехлапый умилил сотрудников радиостанции до такой степени, что они раскрыли необычный секрет.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Мало кто знает, что для того, чтобы стать тигром Запашного, сначала нужно побыть котом Запашного. Начало звездной карьеры обычно остается в тени. Но не сегодня. Каждый кот знает, кто в цирке главный!» — подписали сотрудники радио кадры, которые дрессировщик опубликовал в своем телеграм-канале.

Фанаты оценили чувство юмора радийщиков и дрессировщика Запашного. 

Эдгард Запашный и кот. Фото: соцсети

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