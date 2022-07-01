«На зоне будет развлекать зэков»: певец Данко предрек незавидное будущее Галкину в России

Певец Данко предсказал дальнейшую судьбу Максима Галкина на случай его возвращения в Россию. Он уверен: муж Пугачевой здесь будет отвечать за свои слова по закону.

Данко, или Александр Фадеев, в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro в интервью «Загугли звезду» довольно жестко прошелся по мужу Пугачевой. Артист заметил, что Галкин начал критиковать происходящее именно после бегства в Израиль. И, по его мнению, наговорил себе на срок.

«Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок», - высказался певец.

Певец давно точит зуб на шоумена. Он ранее возмутился тому, что Галкин увез из страны жену Аллу Пугачеву и якобы оказывает на нее давление.

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