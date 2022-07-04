На себя не похожа: отверженная Лобода изменила внешность

Певица Светлана Лобода оказалась в числе тех, кто долгое время зарабатывал в нашей стране, но с началом известных событий решил сбежать. В России у нее остался роскошный особняк, который, по слухам, она переписала на своего бодигарда. Теперь же певица живет на две страны - Арабские Эмираты и Кипр. Причем, на Родине о ней и слышать не хотят за карьеру в России.

Отверженная ото всюду Лобода решилась на перемены во внешности. И показала, что подстриглась. Она сильно укоротила волосы и выстригла челку, и теперь на себя прежнюю перестала быть похожей. «Новый день – новая стрижка. Время перемен», - подписала фото звезда.