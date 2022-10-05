На «Русском радио» прокомментировали отмену песен Аллы Пугачевой

В Сети обсуждают, что песни Аллы Пугачевой якобы резко исчезли из эфиров крупных российских радиостанций из-за ее скандальных заявлений. Представители «Русской Медиагруппы» прокомментировали слухи.

«Если говорить о песнях Аллы Пугачевой — ее песен в эфире «Русского Радио» нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием нового материала певицы, который соответствовал бы запросам нашей аудитории.

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Что касается исчезновения исполнителей из эфиров других радиостанций — это их личное дело и эфирная политика», — заявили в пресс-службе Teleprogramma.pro.

При этом на «Русском радио» добавили, что их главная задача — удовлетворять запрос аудитории, дарить хорошее настроение, ставить в эфир песни, соответствующие формату станции.