«На концертах я не занимаюсь политической агитацией»: Кортнев ответил Шахназарову

Музыкант Алексей Кортнев в беседе с Teleprogramma.pro ответил журналисту Михаилу Шахназарову.
«Я с ним совершенно не знаком. Более того я даже не знаю, что он меня цепляет. Не интересуюсь подобными материалами. Это мое дело проводить концерты или нет. Я вообще-то музыкант. Проводить концерты – моя профессия. Чем мне еще заниматься. На своих концертах я не занимаюсь политической агитацией».
По словам Алексея Кортнева, он разделяет понятия. «Концерты отдельно, искусство отдельно, политические заявления отдельно. Так что Шахназаров может совершенно не волноваться по этому поводу. У меня достаточно большая аудитория поклонников. Они хотят слышать мои выступления и группы «Несчастный случай», - сказал певец.
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Ранее Михаил Шахназаров произнес: «Опять избранность покатила. Запретили концерты Максиму Леонидову, который, кстати, не так агрессивно высказывался о своей стране. А у Алексея Кортнева концерт в Москве. Он ведь мерзкое видео записал. Сидит глумится, но сегодня концерт у него в Москве, на крыше».