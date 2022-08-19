«На концертах я не занимаюсь политической агитацией»: Кортнев ответил Шахназарову

По словам Алексея Кортнева, он разделяет понятия. «Концерты отдельно, искусство отдельно, политические заявления отдельно. Так что Шахназаров может совершенно не волноваться по этому поводу. У меня достаточно большая аудитория поклонников. Они хотят слышать мои выступления и группы «Несчастный случай», - сказал певец.

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Ранее Михаил Шахназаров произнес: «Опять избранность покатила. Запретили концерты Максиму Леонидову, который, кстати, не так агрессивно высказывался о своей стране. А у Алексея Кортнева концерт в Москве. Он ведь мерзкое видео записал. Сидит глумится, но сегодня концерт у него в Москве, на крыше».