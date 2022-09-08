«На этом не закончится»: Кушанашвили заявил, что Пугачева продолжит «травлю» звезд

Телеведущий Отар Кушанашвили в программе «Каково?!» заявил, что певица Алла Пугачева продолжит в ближайшее время «травлю» звезд.
«Я знаю, кто такая Алла. Это не схватка Долиной и Вали Карнавал в гостях у мужа Аллы. Она говорить Соловьеву, что от злости можно лопнуть. Видно, Алла Борисовна смотрит программу «Каково?!». Она публикует фотографию из фильма «Раба любви». Говорит, что это замечательное кино. И она спрашивает, куда делся замечательный человек Михалков».
По словам Кушанашвили, иногда такие комбинации слов ранят сильнее. «Вот увидите, на этом не закончится. Список большой. От Аллы Пугачевой я жду, когда она даст денег на программу «Каково?!». Скажет: «На, Отарик, миллион», - заявил Кушанашвили.
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Напомним, что Пугачева вступила в словесную перепалку с телеведущим Владимиром Соловьевым. Кроме того, она нелестно высказалась о режиссере Никите Михалкове.