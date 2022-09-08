«На этом не закончится»: Кушанашвили заявил, что Пугачева продолжит «травлю» звезд

По словам Кушанашвили, иногда такие комбинации слов ранят сильнее. «Вот увидите, на этом не закончится. Список большой. От Аллы Пугачевой я жду, когда она даст денег на программу «Каково?!». Скажет: «На, Отарик, миллион», - заявил Кушанашвили.

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Напомним, что Пугачева вступила в словесную перепалку с телеведущим Владимиром Соловьевым. Кроме того, она нелестно высказалась о режиссере Никите Михалкове.