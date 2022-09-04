«На его концерты загоняют людей»: почему на выступления Галкина за границей ходят люди

Над Максимом Галкиным посмеялся политик Роман Худяков, считая популярность комика за границей весьма сомнительной.

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Напомним, муж Аллы Пугачевой хоть и выступает в маленьких, порой деревенских залах, но все-таки обычно полных.

Экс-депутат Госдумы также подставил под сомнение благотворительный характер концертов Максима Галкина, рассуждая о возвращении Аллы Пугачевой в Россию.

«Мужа, который сильно «сошел с ума», оставила на Западе – пусть зарабатывает деньги, пока на его концерты загоняют иностранцев. Кстати, забавно, что Максим (кто же еще?), или его пиарщик, пустил слух, что концерты якобы благотворительные. В данном случае Галкин косит бабло на себя любимого – он свой же собственный благотворитель», - написал в своем телеграме Худяков.

Он считает, что в России Галкина по приезде сразу арестуют, поэтому лучше артисту оставаться за границей.