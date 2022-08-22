«На Депардье похож»: Шахназаров назвал Садальского злобным троллем

При этом Карлов напомнил, что Садальский все-таки актер одной роли. «Бедняга. Восьмой десяток разменял», — сказал журналист.

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Напомним, что Станислав Садальский прославился по роли бандита «Кирпича» в картине «Место встречи изменить нельзя». Также за его плечами еще ряд приметных ролей в советском кино.