«На Депардье похож»: Шахназаров назвал Садальского злобным троллем

Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» высказался об актере Станиславе Садальском. Его партнер по программе Александр Карлов напомнил, что не так давно певица Алла Пугачева подарила Садальскому парфюм.
«А что он дурно пахнет? У него парфюма нет. Он же злобный тролль. Я один раз зашел в заведение. Мне девушка сделала комплимент. Сказала, что я похож на ее любимого актера Садальского. Видел бы ты мое лицо. Он в антрепризах играет. На Депардье похож. Он, конечно, хороший актер».
При этом Карлов напомнил, что Садальский все-таки актер одной роли. «Бедняга. Восьмой десяток разменял», — сказал журналист.
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Напомним, что Станислав Садальский прославился по роли бандита «Кирпича» в картине «Место встречи изменить нельзя». Также за его плечами еще ряд приметных ролей в советском кино.