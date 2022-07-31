«Мы сейчас проходим очень сложный период»: Вера Брежнева высказалась на фоне слухов о разводе с мужем

Певица Вера Брежнева, которая в последнее время перестала общаться с подписчиками микроблога, вдруг заговорила о своих чувствах и эмоциях.

Вера Брежнева дала понять, что сейчас проходит нелегкий период в жизни, заставляющий ее больше размышлять и меняться.

«Все мы сейчас проходим очень сложный период. Он не может быть без трансформаций. Этот период каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад», - поделилась в микроблоге Вера Брежнева.

Не исключено, что звезда имеет в виду сложные отношения с мужем Константином Меладзе.

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Напомним, в последнее время в Сети упорно муссируются слухи о том, что певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе больше не вместе. Косвенно это подтверждается пространными высказываниями Брежневой и долгим отсутствием совместных фотографий с Меладзе в ее микроблоге или хотя бы намеков на его наличие в жизни Веры.