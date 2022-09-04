«Мы с парнем многое прошли вместе»: дочь Заворотнюк распахнула душу перед поклонниками

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна держит в секрете не только ход лечения матери, но и личную жизнь. Девушка не любит раскрываться перед незнакомцами, но иногда все же отвечает на вопросы любопытных.

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Последнее, что спросили у звездной дочери: как она поняла, что ее мужчина — именно тот человек, с которым хочется идти до конца. Одним предложением, но Анна утолила интерес поклонника.

Блогерша отметила, что встречается с молодым человеком уже несколько лет. Их роман начался на первом курсе института и длится по сей день. За это время, призналась Анна, они многое прошли, а трудности только укрепили их отношения.

«Мы вместе с первого курса, очень много что прошли вместе, и он во всех самых сложных ситуациях был рядом, помогал во всем. Я это очень ценю в людях», — написала Анна в своих соцсетях.

Ранее Анна Заворотнюк впервые показала своего бойфренда. Парочка отправились на отдых на Байкал, где не смогла удержаться, чтоб не показать красоту природы, а заодно и влюбленных себя.