«Мы подрались»: Кушанашвили объяснил, из-за чего разбил лицо Соловьеву

Скандальный обозреватель Отар Кушанашвили в своем новом шоу «Каково?» на YouTube заявил, что причастен к появлению синяков на лице Владимира Соловьева. Напомним, несколько дней назад телеведущий вышел в прямой эфир с разбитым носом и ссадинами. Все посчитали, что ему прилетело от Аллы Пугачевой, с которой у него в Сети случился конфликт.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Кушанашвили уверяет, что, на самом деле, это он оставил на лице коллеги следы. И не считает теперь, что это смешно.