«Мы подрались»: Кушанашвили объяснил, из-за чего разбил лицо Соловьеву

Скандальный обозреватель Отар Кушанашвили в своем новом шоу «Каково?» на YouTube заявил, что причастен к появлению синяков на лице Владимира Соловьева. Напомним, несколько дней назад телеведущий вышел в прямой эфир с разбитым носом и ссадинами. Все посчитали, что ему прилетело от Аллы Пугачевой, с которой у него в Сети случился конфликт.
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Кушанашвили уверяет, что, на самом деле, это он оставил на лице коллеги следы. И не считает теперь, что это смешно.
«Вы спрашиваете, зачем я подрался с Соловьевым. Мы поспорили, кто сильнее – «Спартак» или «ЦСКА». Не из-за Пугачевой. Вы что, всерьез думаете, что кулаки – это решение проблемы? Я не вижу ничего смешного, что он пришел с разукрашенным лицом в эфир. Ничего, кроме сочувствия я проявить не могу», - высказался обозреватель.