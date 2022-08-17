«Мы один раз съездили в Белоруссию – Платона там не было»: Фриске раскрыл схему обмана Шепелева

При этом Владимир Фриске признал, что однажды они с женой даже ездили в соседнюю страну. «Мы один раз съездили в Белоруссию - Платона там не было. Шепелев сказал, что ребенок якобы заболел. Пересекать границы сейчас сложно. Пусть он дальше сочиняет», - заметил Владимир Фриске.

Ранее Шепелев утверждал, что не препятствует свиданиям Платона с бабушкой и дедушкой. По его словам, родные исполнительницы сами не приходят на свидания, предпочитая посещать ток-шоу.