«Мы один раз съездили в Белоруссию – Платона там не было»: Фриске раскрыл схему обмана Шепелева

Отец Жанны Фриске заявил, что в данном случае наказать телеведущего невозможно.
Владимир Фриске

Владимир Фриске. Фото: Global Look Press

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл схему обмана телеведущего Дмитрия Шепелева, который на дает родным исполнительницы видеть со своим сыном Платоном.

«Шепелев пишет будто бы Платон находится в Белоруссии в какой-то деревне. А ребенок на самом деле здесь в Москве. Вот и все. Обман этот победить невозможно».

При этом Владимир Фриске признал, что однажды они с женой даже ездили в соседнюю страну. «Мы один раз съездили в Белоруссию - Платона там не было. Шепелев сказал, что ребенок якобы заболел. Пересекать границы сейчас сложно. Пусть он дальше сочиняет», - заметил Владимир Фриске.

Ранее Шепелев утверждал, что не препятствует свиданиям Платона с бабушкой и дедушкой. По его словам, родные исполнительницы сами не приходят на свидания, предпочитая посещать ток-шоу.

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