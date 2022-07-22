«Мы никогда не были приятелями»: Якубович – об отношениях с Познером

«Я не знаю, где Владимир Владимирович находится. Понятия не имею. Мы здороваемся, я с уважением к нему отношусь, но мы никогда не были приятелями. Как-то не случилось. Мы можем считаться коллегами по работе. Уважаю ли я его мнение? Да, уважаю».