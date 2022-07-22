«Мы никогда не были приятелями»: Якубович – об отношениях с Познером

Телеведущий Леонид Якубович в проекте «Респиратор Бабушкина» рассказал о своих отношениях с Владимиром Познером.
«Я не знаю, где Владимир Владимирович находится. Понятия не имею. Мы здороваемся, я с уважением к нему отношусь, но мы никогда не были приятелями. Как-то не случилось. Мы можем считаться коллегами по работе. Уважаю ли я его мнение? Да, уважаю».
Как отметил Якубович, Познер в каких-то вещах знает больше, чем он.
«Про западную журналистку. Я про нее знаю мало, поэтому говорить про нее не могу. Я знаю нашу журналистку. О ней я могу судить. Это вторая древнейшая», - заявил Леонид Якубович.
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Владимир Познер - советский, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель. Член Фонда «Академия российского телевидения» и его первый президент. Ведущий авторской телевизионной программы-интервью «Познер» на Первом канале.