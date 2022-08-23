«Мы не расставались»: Калашникова опровергла слухи, что ее банкир ушел к Бузовой

Ранее в Сети появились новости, что банкир Иван Семенов стал активно ухаживать за певицей Ольгой Бузовой. Он якобы дарит ей цветы и дорогие украшения.

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Несколько дней назад Семенов подарил Бузовой дорогие туфли Jimmy Choo, усыпанные более чем 7000 кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тысяч рублей.

Затем Иван презентовал Бузовой браслет Van Cleef за полмиллиона рублей. Также Семенов подарил Бузовой много марок брендовой одежды. Кроме того, Бузова посетила день рождения родного брата Семенова.