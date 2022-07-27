«А мы думали, ты с нами»: Пугачева сделала непрозрачный намек Галкину о возвращении домой

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин ничего не делает просто так. Вот и на этот раз он выложил в микроблоге видео с явным подтекстом.

Максим Галкин запечатлел жену Аллу Пугачеву и детей Гарри и Лизу во время прогулки по Юрмале. В кадре Алла Борисовна и близнецы показаны со спины. Максим Галкин приотстал от семейства.

«А куда это вы без меня?» — поинтересовался Максим Галкин. «А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», — ответила ему Алла Борисовна.

В этом коротеньком эпизоде считывается противостояние в звездной семье.