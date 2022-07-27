«А мы думали, ты с нами»: Пугачева сделала непрозрачный намек Галкину о возвращении домой

Примадонна дала понять мужу, что он должен приехать в Россию с ней и детьми.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин ничего не делает просто так. Вот и на этот раз он выложил в микроблоге видео с явным подтекстом. 

Максим Галкин запечатлел жену Аллу Пугачеву и детей Гарри и Лизу во время прогулки по Юрмале. В кадре Алла Борисовна и близнецы показаны со спины. Максим Галкин приотстал от семейства.

«А куда это вы без меня?» — поинтересовался Максим Галкин.

«А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал», — ответила ему Алла Борисовна.

В этом коротеньком эпизоде считывается противостояние в звездной семье.

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Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что вместе с детьми вернется в Россию к началу учебного года. Максим Галкин же дает понять, что у него несколько другие планы.

Весь сентябрь он будет гастролировать, причем далеко от России. Где в это время будут Алла Пугачева и Гарри с Лизой, пока непонятно.

Между тем, уже начали появляться слухи о том, что звездное семейство собралось эмигрировать в США.

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