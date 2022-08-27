«Мужчина всегда прав, иначе он тряпка»: Прилучный огорошил сексистским признанием

Звезда «Мажора» Павел Прилучный признался в интервью Надежде Стрелец о том, что он придерживается достаточно консервативных семейных ценностей. По его словам, слово мужчины должно быть законом.

«Мы дома можем что-то решить, все высказать… Но на людях - нет. Иначе мужчина, по моему мнению, превратится в тряпку», - заявил артист.

Прилучный также добавил, что не разрешит своей любимой женщине выкладывать в соцсети слишком откровенные снимки.

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