Муж слюну пустил: Бурак Озчивит первым отреагировал на фото Фахрийе Эвджен, покрасовавшейся в белом лифе на яхте

Звезда турецких сериалов, актриса Фахрийе Эвджен взбудоражила поклонников целой серией своих провокационных снимком.
Фахрийе запечатлелась во время прогулки на яхте в белом лифе, шортиках и голубом блузоне. Актриса вытянула ножки, демонстрируя, какие они у нее стройные, и похвасталась роскошной точеной фигуркой.
Поклонники восторженно отреагировали на снимки красавицы Фахрийе Эвджен. За короткое время под публикацией актрисы оставлено более восьми тысяч комментариев на разных языках.
Но самым первым на фото Фахрийе Эвджен отреагировал ее супруг, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит. Он оставил смайлик в виде пламени, желая сказать, что его жена — огненная красотка.
Фахрийе Эвджен в бикини. Фото: соцсети
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Напомним, на днях появились публикации о возможном разводе Бурака Озчивита и Фахрийе Эвджен. Пара все домыслы опровергает, в том числе, обмениваясь смайликами в соцсетях.