Муж слюну пустил: Бурак Озчивит первым отреагировал на фото Фахрийе Эвджен, покрасовавшейся в белом лифе на яхте

Поклонники восторженно отреагировали на снимки красавицы Фахрийе Эвджен. За короткое время под публикацией актрисы оставлено более восьми тысяч комментариев на разных языках.

Но самым первым на фото Фахрийе Эвджен отреагировал ее супруг, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит. Он оставил смайлик в виде пламени, желая сказать, что его жена — огненная красотка.