Муж обалдеет: 57-летняя Ирина Агибалова в полупрозрачном наряде устроила танцы на берегу моря на Кипре (видео)

Бывшая участница «Дома-2», самая известная из телебабушек, Ирина Агибалова к 57 годам стала выглядеть идеально.
Если на проект она пришла грузной и не очень ухоженной женщиной, то сейчас это просто стройная дива, поражающая своей красотой.
Ирина Агибалова гордится своей подтянутой фигурой и часто записывает мотивирующие видео для поклонников, которые считают, что муж Ирины Александровны балдеет, любуясь такой красавицей.
На этот раз Ирина Агибалова показала, как она танцует под хит братьев Меладзе «Иностранец» на берегу моря на Кипре.
Она облачена в красивый полупрозрачный наряд.
«Старость меня дома не застанет. Я в дороге! Я в пути». Слова из советской песни как никогда актуальны для нас с мужем сейчас», — подписала кадры Ирина Агибалова.
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«Ирина! Вы просто звездочка, продолжайте нас удивлять своей красотой», «Какая красивая осанка, какая фигура, движения, о какой старости речь, вы фору дадите молодым девочкам!», «Нет слов, супер! Пример для подражания! Вот и я кайфую от внуков, от жизни, какую имею. И надеюсь, что меня в мои почти 60 лет старость тоже не застанет дома», — отреагировали поклонники Ирины Агибаловой на видео.