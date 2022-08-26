Муж обалдеет: 57-летняя Ирина Агибалова в полупрозрачном наряде устроила танцы на берегу моря на Кипре (видео)

Бывшая участница «Дома-2», самая известная из телебабушек, Ирина Агибалова к 57 годам стала выглядеть идеально.

Если на проект она пришла грузной и не очень ухоженной женщиной, то сейчас это просто стройная дива, поражающая своей красотой.

Ирина Агибалова гордится своей подтянутой фигурой и часто записывает мотивирующие видео для поклонников, которые считают, что муж Ирины Александровны балдеет, любуясь такой красавицей.