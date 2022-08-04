Муж Лаймы Вайкуле объяснил ее поступок

Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. После его завершения она появилась на сцене с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение к происходящему в мире.

Те временем муж певицы Андрей Латковский отметил, что таким образом она поддержала «своих»: