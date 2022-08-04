Муж Лаймы Вайкуле объяснил ее поступок

Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. После его завершения она появилась на сцене с украинским флагом, выразив тем самым свое отношение к происходящему в мире.
Те временем муж певицы Андрей Латковский отметил, что таким образом она поддержала «своих»:
«У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, помимо того, что выступаем с ними, еще и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем», - цитирует его «Абзац».
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Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал поступок Лаймы Вайкуле провокацией и свинством.