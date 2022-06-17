Муж Глюкозы оказался замешан в мошеннических махинациях

Муж певицы Глюкозы бизнесмен Александр Чистяков оказался замешан сразу в нескольких мошеннических махинациях. В итоге его имущество на сумму в 62 миллиона рублей на данный момент арестовано.

Так выяснилось, что Александр Чистяков выводил деньги из компании, которую долгие годы возглавлял. Она в итоге была признана банкротом.

Также Александр Чистяков замешан в скандале вокруг мультфильма «Савва», который провалился в прокате. Глюкоза с мужем и еще одним компаньоном Сергеем Лубинецким получили из бюджета 50 миллионов рублей.

Любопытно, что 47 миллионов они должны были заплатить фирме «Наше кино» за рекламную кампанию мультфильма. Однако супруги Чистяковы перевели партнерам лишь часть суммы и вскоре благополучно обанкротились.

Напомним, что Александр Чистяков и Глюкоза уже много лет вместе. У них подрастают две дочки.

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