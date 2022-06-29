«Мурат приятно удивлен»: Лобода опровергла, что переписала дом на охранника

В СМИ появилась информация, что Светлана Лобода переписала свой роскошный дом за 70 миллионов рублей на своего охранника Гаджимурата Абдулаева.

Также сообщалось, что за ней теперь не числится ее московская квартира, которую ей завещала бабушка. А вот рабочее помещение с аппаратурой и инструментами в столице РФ она по-прежнему арендует.

«Мурат приятно удивлен», — отреагировала на новости Лобода в социальных сетях. И добавила: «Что же вы все врете?»

При этом Светлана не уточнила, в чем конкретно оказались не правы журналисты в своем расследовании, и не объяснила, кто теперь владеет ее квадратными метрами в России, если написанное — неправда.

Источник: КП, соцсети Светланы Лободы.

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