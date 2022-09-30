«Мстит красивой невестке, потому что сам некрасив»: в России заступились за обиженную Карлом III Меган Маркл

Известная блогерша Лена Миро встала на защиту герцога и герцогини Сассекских, принца Гарри и его жену Меган Маркл.
Лена Миро считает, что супругов совершенно незаслуженно обидел король Карл III, который после похорон Елизаветы II понизил сына и невестку в ранге и лишил королевских привилегий.
По мнению Лены Миро, Карл III движим ненавистью.
Король Карл III. Фото: Global Look Press
«Мистер Гарри и миссис Меган, несмотря на номинальные права на трон, — пятые они, что ли? — оказались унижены. А между тем стоит вспомнить, что на похоронах бабулечки плакали лишь немногие.
Да только Меган и плакала, да? Ходила. Грустила. Очень хорошо выглядела. Не в пример, кстати, Кейт, у которой лицо презрительное. И вот Карл так обижает Сассексов.
С довольствия снял, в списке членов семьи опустил совсем вниз. Кажется, что будто новый король просто обижен. Мстит красивой невестке, потому что сам некрасив. И жена его тоже. А вот Меган красива и искренна. Конечно, не всегда следит за тем, что говорит в интервью, но ведь она так чувствует. Разве можно вот так обращаться с сыном и его женой? Нехорошо», — высказалась Лена Миро.
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Напомним, Лена Миро высказывается по поводу значимых событий. Ранее она прокомментировала отъезд из России Аллы Пугачевой.