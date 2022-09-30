«Мстит красивой невестке, потому что сам некрасив»: в России заступились за обиженную Карлом III Меган Маркл

«Мистер Гарри и миссис Меган, несмотря на номинальные права на трон, — пятые они, что ли? — оказались унижены. А между тем стоит вспомнить, что на похоронах бабулечки плакали лишь немногие.

Да только Меган и плакала, да? Ходила. Грустила. Очень хорошо выглядела. Не в пример, кстати, Кейт, у которой лицо презрительное. И вот Карл так обижает Сассексов.

С довольствия снял, в списке членов семьи опустил совсем вниз. Кажется, что будто новый король просто обижен. Мстит красивой невестке, потому что сам некрасив. И жена его тоже. А вот Меган красива и искренна. Конечно, не всегда следит за тем, что говорит в интервью, но ведь она так чувствует. Разве можно вот так обращаться с сыном и его женой? Нехорошо», — высказалась Лена Миро.